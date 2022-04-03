Москва, , 07:53 — REGNUM Специализированный интернет-портал для детей школьного возраста о культуре запущен в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Детские книги Екатерина Калаева, ИА REGNUM

Запуск портала приурочен к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. Разработанный при участии Минпросвещения и Минкультуры РФ портал доступен по адресу культурадляшкольников.рф.

Проект направлен на популяризацию культуры среди российских детей. На портале собраны новости культуры, афиша и информация о предстоящих акциях, мастер-классы по живописи, лекции, спектакли и другие материалы.

Планируется, что школьники смогут использовать материалы интернет-ресурса для подготовки к урокам. Информационная база портала будет регулярно обновляться.