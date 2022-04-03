Астана, 3 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, готовившего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба КНБ республики.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что 25 марта в Нур-Султане контрразведкой КНБ был задержан гражданин Казахстана «А», агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента страны и ряд высокопоставленных госслужащих.