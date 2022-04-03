Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Проблемы в работе сервиса для создания и обмена короткими видеороликами TikTok отметили пользователи в ряде стран мира. Об этом 3 апреля свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

TikTok

Основная часть пользователей сообщила о проблемах с работой приложения (67%), у части пользователей (22%) возникла проблема с выгрузкой видео. Часть пользователей не смогла оставить комментарий (11%).

Большая часть жалоб поступила от пользователей, проживающих в США, Великобритании, Канаде и Германии. Из России жалоб на работу сервиса не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмиртий Песков рассказал о планах по усовершенствованию Rutube.

Читайте ранее в этом сюжете: «Он будет ещё более удобный» — Песков о Rutube