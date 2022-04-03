Нижневартовск, Югра, , 07:41 — REGNUM В Югре перед судом предстанет группа из девяти человек из Нижневартовска, которых обвиняют в отмывании более 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Отмывание денег Santeri Viinamäki

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые в течение пяти лет до 2020 года вывели в нелегальный оборот свыше 80 млн рублей безналичных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов более чем 50 юридических лиц, фактически не осуществлявших деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг.

Девять человек обвиняются в совершении преступлений по п.п."а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица, совершенное организованной группой») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств»).