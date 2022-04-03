Иркутск, 3 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 3 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8456 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 287794 (+202 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 723 (+8 за сутки). В то же время выздоровели 278825 пациентов (+431 за сутки).

Ещё 656 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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