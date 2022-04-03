Чита, , 07:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае ощутимо улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 3 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 166243 (+171 за минувшие сутки). Вместе с тем 157446 пациентов (+182 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2636 человек (+2 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 305 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 55 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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