Циолковский, Амурская область, , 07:34 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса приступили к пуско-наладочным работам отечественной системы для вакуумных испытаний космических аппаратов на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космодром «Восточный» Russian.space

Создание вакуума для испытания обеспечивают более 30 насосов пяти типов. Первая партия таких насосов была поставлена на космодром в конце 2021 года. В Роскосмосе отметили, что все насосы изготовлены на отечественных предприятиях.

В первых числах апреля специалисты приступят к созданию первого технологического вакуума. На предыдущем этапе работ они настроили аппаратуру и отработали запорную арматуру.

Длина новой вакуумной установки составляет 14 метров, диаметр — 9 метров. Она будет использоваться для проверки на герметичность космических аппаратов. В частности, в новой установке испытания на герметичность будет проходить перспективный пилотируемый корабль «Орёл».

Корабль «Орёл» разрабатывается специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» для полётов за пределы околоземной орбиты (в том числе для лунной миссии). Первый испытательный полёт нового корабля в беспилотном режиме запланирован на 2024 год.

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