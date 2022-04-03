Москва, , 07:16 — REGNUM В Москве в воскресенье, 3 апреля, ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег с дождём, температура воздуха в дневные часы поднимется до +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

В течение дня прогнозируется северный ветер скоростью 6−11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление днём составит 732 мм ртутного столба.

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