Москва, 3 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Москве в воскресенье, 3 апреля, ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег с дождём, температура воздуха в дневные часы поднимется до +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

В течение дня прогнозируется северный ветер скоростью 6−11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление днём составит 732 мм ртутного столба.