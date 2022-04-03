Москва, 3 апреля 2022, 07:00 — REGNUM Новая партия гуманитарной поморщи была доставлена жителям Донбасса и Украины. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.
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Всего нуждающимся жителям Донбасса и Украины было доставлено 665 тонн гуманитарных грузов, в том числе продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов.
Для доставки гуманитарной помощи были задействованы десять автомобильных колонн Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России из 70 автомобилей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из России на Украину начиная со 2 марта доставлено почти 7 500 тонн гуманитарных грузов.
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