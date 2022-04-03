Челябинск, 3 апреля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели машиниста башенного крана. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

Трагедия произошла днём 3 марта. Человек погиб при обрушении крана.

Дело завели по факту нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Прокуратура Центрального района города поставила его на контроль, информирует пресс-служба облпрокуратуры.