Оренбург, , 06:43 — REGNUM В Оренбурге задержан подозреваемый в обмане двух пенсионерок на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Пострадавшими оказались 82-летняя и 85-летняя женщины. По данным следствия, обеим позвонил якобы сотрудник прокуратуры, который сообщил, что их родственники попали в ДТП и для урегулирования вопроса нужны деньги.

Под подозрением оказался молодой человек, у которого обнаружили 531 тыс. рублей, Следователи выяснили, что он работал курьером — забирал у жертв мошенников деньги и оставлял себе 10% суммы, а остальное должен был отправлять «работодателям».

Сейчас подозреваемому грозит до шести лет колонии. Следователи устанавливают круг его соучастников.