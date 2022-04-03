Москва, , 06:41 — REGNUM Чешские дипломаты предали общую историю России и Чехии. Это заявление было сделано 2 апреля МИД РФ в «телеграм-канале».

Советский танк. Чехословакия. 1945 Иван Шилов © ИА REGNUM

Российское ведомство отреагировало на призыв министерства иностранных дел Чехии. В нём заявили, что российские дипломаты почему-то должны поддерживать киевский режим.

«Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним», — отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили что в России не предают память тех, кто пострадал за жизнь потомков. К сообщению также был прикреплён чехословацкий плакат, на котором выражают благодарность советским солдатам-освободителям.