Тбилиси, , 06:27 — REGNUM Реакция Тбилиси на планируемый референдум в Южной Осетии о присоединении к России будет «спокойной и твёрдой». Об этом заявил 2 марта не телеканале «Имеди» спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

Он отметил, что референдум не повлияет на политику «непризнания», которой держится Тбилиси. Этого же мнения международные партнёры.

«Вы видели, реакцию в том числе от наших партнеров, что они не признают никакого референдума», — сказал Папуашвили.

Напомним, ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов менее, чем за две недели до президентских выборов, назначенных на 10 апреля, заявил, что будет начат процесс по вхождению республики в состав России. Для этого планируется провести референдум.

В 1992 году подобный референдум в Южной Осетии уже проводили. Тогда вхождение в РФ поддержали 99,8% участников голосования.