Тбилиси, , 06:15 — REGNUM В избирательном округе №12 Грузии, который включает в себя Рустави и Гардабани, на промежуточных выборах депутата парламента, по предварительным данным, победил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Шатакишвили. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

Выборы Samgtu.ru

Сообщается, что он набрал 90,61% голосов. Кандидат от партии «Социальная справедливость» Мамука Тускадзе набрал 6,95%, а Кандидат от Партии единства и развития Камал Мурадханов — 2,43%.

По данным ЦИК в голосовании приняли участие 29% избирателей. Жалоб на процесс выборов не было.

Стоит отметить, что промежуточные выборы в округе №12 потребовались, так как депутат от этого округа Нино Лацабидзе стала мэром Рустави.