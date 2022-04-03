Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром 3 апреля в акватории Тихого океана у побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 47 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров.

Сообщается, что в населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонков в единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей не поступало.