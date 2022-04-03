Лондон, , 05:59 — REGNUM Власти Великобритании намерены поставить на Украину вооружение для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооружённых сил. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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По информации издания, речь идёт о поставках противокорабельных ракет Harpoons, ракет с датчиками, противобатарейных средств для уничтожения приближающихся артиллерийских снарядов, а также барражирующих боеприпасов.

Неназванный высокопоставленный чиновник правительства заявил изданию, что Киев просил Лондон о «помощи с летальным вооружением для района Черного моря», и британская сторона выразила готовность «по возможности предоставить всё необходимое».

Напомним, 2 апреля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в ходе которого, по заявлениям стороны, обсуждалось ужесточение санкций против России и оказание военной помощи Киеву.