Мирный, Якутия, , 05:35 — REGNUM Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП в Якутии. Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП 40.мвд.рф

Как уточняется, авария произошла на 1267-м километре федеральной автодороги «Вилюй» вМирнинском районе республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200.

В результате аварии водитель Nissan и его пассажир скончались на месте. В автомобиле Mitsubishi погибли водитель и один пассажир, ещё три пассажира были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция в настоящее время устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.