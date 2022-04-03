Штат Мичиган, США, , 05:35 — REGNUM Период правления действующей администрации Белого дома будет описан историками как пятно на репутации США. Такое заявление сделал 2 апреля экс-глава государства Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками на митинге в штате Мичиган.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп констатировал, что в истории США ещё не было такого периода, чтобы другие мировые лидеры относились к стране настолько неуважительно. По мнению бывшего американского лидера, историки охарактеризуют этот период истории Соединённых Штатов «как точку катастрофического падения и как пятно на нашей некогда великой репутации».

Трамп пояснил, что самой крупной угрозой для США, которая опаснее, чем Россия и Китай, являются «больные и радикальные» политики, которые «специально или по незнанию» хотят разрушить страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп открыто заявил о проблемах у действующего американского лидера Джозефа Байдена с психическим и физическим здоровьем.

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