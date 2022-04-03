Лансинг, США, 3 апреля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Джо Байден на посту президента США принёс много проблем экономике страны. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Реальные доходы падают, мы держимся на пороге экономического кошмара, известного как стагфляции, — сказал Трамп. — Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?»

Бывший президент обвинил президента действующего в резком росте цен на бензин. Он также заявил, что не помнит, когда американцы жили хуже, чем в настоящее время.

При этом Трамп напомним, что считает итоги президентских выборов, на которых он не смог переизбраться, «украденными».

Напомним, согласно данным министерства труда США, инфляция в стране в феврале 2022 года в сравнении с этим же месяцем 2021 года составила 7,9%. Это стало «рекордом» более чем за 40 лет истории.