Штат Мичиган, США, , 05:13 — REGNUM Охрана границ США осуществляется действующей администрацией Белого дома хуже, чем в ряде стран третьего мира. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на митинге сторонников в американском штате Мичиган.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Описывая ситуацию с нелегальными мигрантами, Трамп отметил, что, по его мнению, такого ещё не происходило ни с одним государством в мире. По мнению экс-главы Белого дома, даже страны третьего мира охраняют свои границы лучше, чем это делает в США администрация действующего президента Джозефа Байдена.

Трамп заявил, что страну сейчас «систематически разрушают» люди в администрации Белого дома, которые «не знают, что делают».

Напомним, Трамп на посту главы государства, предпринял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Одной из его инициатив было строительство стены на границе с Мексикой и введение чрезвычайного положения в этом регионе. Такая мера позволяла финансировать строительство стены без предварительного одобрения Конгрессом США.

В свою очередь, Байден, заняв пост президента США, после инаугурации подписал ряд указов, смягчающих миграционное законодательство. В частности, он отменил режим ЧП, введённый Трампом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп открыто заявил о проблемах с психическим и физическим здоровьем у действующего американского лидера Байдена.

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