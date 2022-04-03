Пекин, , 05:07 — REGNUM Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, где изображается принцип внешней политики США.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайский политик обнародовал рисунок, где рука, раскрашенная в цвета флага США, приставила к голове человека пистолет. Он указал не то, что Вашингтон, призывая других поддержать чью-либо позицию, якобы требует поддержать американскую сторону.

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!», — прокомментировал карикатуру Лицзянь.

Напомним Пекин регулярно выступает с резкой критикой США и стран Запада за то, что они ввели санкции против России. Ряд официальных лиц Китая заявили, что страна будет поддерживать Россию.