Пекин, 3 апреля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter карикатуру, где изображается принцип внешней политики США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китайский политик обнародовал рисунок, где рука, раскрашенная в цвета флага США, приставила к голове человека пистолет. Он указал на то, что Вашингтон, призывая других поддержать чью-либо позицию, якобы требует поддержать американскую сторону.

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!» — прокомментировал карикатуру Лицзянь.

Напомним, Пекин регулярно выступает с резкой критикой США и стран Запада за то, что они ввели санкции против России. Ряд официальных лиц Китая заявили, что страна будет поддерживать Россию.