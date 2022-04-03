Цхинвал, , 04:57 — REGNUM В Южной Осетии ожидают прибытие на выборы президента республики наблюдателей более, чем из десяти стран. Об этом 2 апреля сообщил агентству «Рес» глава югоосетинского МИД Дмитрий Медоев.

Герб Южной Осетии

«Помимо солидной делегации из России, братских республик Донбасса наблюдать за выборами прибудут делегации из Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Германии, Нагорного Карабаха, Никарагуа, Турции, Финляндии и других стран, с которыми у нас сложились добрые отношения», — сказал министр.

Он отметил, что присутствие международных наблюдателей на президентских выборах повысит имидж Южной Осетии, что придаст большую легитимность республике. Всего на выборы ожидают 40 наблюдателей.

Стоит отметить, ранее в Приднестровье сообщили, что наблюдатели от республики не смогут приехать в Цхинвал на выборы. Голосование должно пройти 10 апреля.