Лансинг, США, , 04:38 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп стал причиной ряда проблем, возникших в стране. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думаю, что когда-либо в истории нашей страны было время, когда мы ощущали себя на таком низком уровне», — сказал бывший американский лидер.

Трамп отметил, что ранее предупреждал сограждан о резком росте цен на бензин, в том случае, если его переизберут президентом. Он также заявил, что последние президентские выборы были «украдены».

Кроме того, Трамп заявил, что США при Байдене стали энергетически зависимыми, а страна проходит «наиболее опасный период», для американцев. Он считает, что Россия решилась проводить спецоперацию на Украине якобы, из-за того, что Байден проявил слабость, как политик.

Стоит отметить, что стоимость бензина в США марки Premium (аналог АИ-98) за последний год выросла с $2,8 до $4,9 за галлон или с $0,75 до $1,3 за литр.