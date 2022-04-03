Москва, , 04:36 — REGNUM Укреплению курса рубля по отношению к доллару и евро, которое наблюдалось в марте, способствовал ряд факторов, в числе которых — снижение объемов импорта, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такому укреплению способствует резкое снижение объёмов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортёров», — приводит его комментарий агентство «Прайм».

По словам эксперта, положительным фактором для рубля также послужило введение 12-процентной комиссии на покупку валюты, которое ослабило спекулятивный спрос со стороны населения.

Значимым фактором Джиоев назвал также решение российских властей о переходе на оплату в рублях за газ, экспортируемый в недружественные страны. Вместе с тем он отметил, что импортеры из этих стран ещё могут отказаться от требования России.

«В этом случае объемы экспорта снизятся, что ограничит предложение иностранной валюты в стране», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 1 апреля, после нескольких дней снижения. Тем не менее в целом за рабочую неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, курс евро — на 12,01 рубля.

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