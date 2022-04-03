Баку, , 04:19 — REGNUM Как минимум три человека погибли, более 20 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в центре Баку. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Взрыв geralt

Информация о взрыве в ночном клубе LocationBaku, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе города Баку, поступила спасателям около 03:00 по местному времени. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что произошёл взрыв с частичным обрушением здания.

По предварительным данным, взрыв в ночном клубе произошёл из-за утечки бытового газа. В результате взрыва погибли как минимум три человека, госпитализировано в ожоговый центр 25 человек. данные по погибшим и пострадавшим уточняются.

Кроме того, в результате взрыва были серьёзно повреждены само здание ночного клуба и автомобили, припаркованные рядом с ним. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека при взрыве бытового газа в британском городе Манчестере.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании при взрыве газа в жилом доме погиб человек