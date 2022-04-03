Вашингтон, 3 апреля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Администрация Белого дома во главе с президентом США Джозефом Байденом принесла стране худшие времена в истории и уничтожила «американскую мечту». Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 2 апреля на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, ещё не было в истории США периода, когда страна «чувствовала бы себя на таком низком уровне». Трамп убеждён, что именно слабость Байдена как главы государства спровоцировала ситуацию на Украине, так как в России решились на проведение спецоперации после того, как увидели неудачу Байдена при выводе войск из Афганистана.

Трамп отметил, что в такой опасный для всех американцев период страной руководит президент, «который не понимает что происходит, что он говорит, где он», и психическое и физическое состояние американского лидера ухудшается.

Трамп добавил, что с состоянием Байдена американцы не могут поделать ничего, но они могут помочь исправить ситуацию в стране, отдав свои голоса за республиканцев в ноябре, на промежуточных выборах в Конгресс США. Как поясняет Трамп, если Республиканская партия добьётся большинства в палате представителей, то сторонников Байдена ждёт крах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сторонники Трампа считают опасным оказание военной помощи Украине.