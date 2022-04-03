Кишинёв, , 03:41 — REGNUM Решение президента Молдавии Майи Санду, что Кишинёв не поддержит антироссийские санкции поможет республике избежать попадания в список недружественных стран РФ. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Додон Dodon.md

«Для убедительности и укрепления этих похвальных заявлений призываю нынешнее руководство Молдовы сделать ещё несколько конкретных шагов», — написал Додон.

Экс-президент призвал молдавские власти принять закон о нейтралитете Молдавии. Он отметил что в конституции это прописано, но конституционный суд в 2017 году фактически отменил данное положение. Также Додон призвал начать переговоры с Россией, чтобы добиться снижения цены на газ для Молдавии.

Кроме того, политик призвает добиться, чтобы молдавские СМИ перестали однобоко освещать события на Украине.

Стоит отметить, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом за нанесение символа «Z» на машины штрафуют, ретрансляцию новостей российских каналов запретили, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. Проведение антироссийских акций, в том числе, сопровождающихся оскорблениями, в Кишинёве не пресекают.

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