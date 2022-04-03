Каракас, 3 апреля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Молодёжная акция солидарности с Россией состоялась в столице Венесуэлы городе Каракасе. Об этом 2 апреля сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

Организаторами акции выступили молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи. Мероприятие было приурочено к открытию нового спортивно-рекреационного центра.

Отмечается, что в знак солидарности с Россией организаторами было представлено граффити, где в рисунок были включены портреты российского президента Владимира Путина и экс-главы Венесуэлы Уго Чавеса, которые заложили основу двустороннего партнёрства государств. Кроме того, в композицию была включена буква Z.

Посол России назвал символичным, что в то время как в западных странах подвергают гонениям российских спортсменов и не дают выступить российским параолимпийцам в Китае, народ Венесуэлы украшает спортивные объекты знаками солидарности с Россией. По мнению посла, это объединяет народы двух стран, делает дружбу крепче и сплочённее перед лицом угрозы миру и суверенитету двух государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венесуэла и Экваториальная Гвинея работают над совместным научным проектом в области энергетики.