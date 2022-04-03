Белград, , 03:16 — REGNUM В Сербии в воскресенье, 3 апреля, пройдут президентские и парламентские выборы, а также местные выборы разных уровней.

Выборы президента Сербии Александра Вучича pravda.rs

На пост президента республики претендуют восемь кандидатов, включая действующего главу республики Александра Вучича, который баллотируется на второй срок. Из его оппонентов наиболее значительной поддержкой, согласно опросам, пользуется экс-начальник Генерального штаба Сербии Здравко Понош.

На выборах в Народную скупщину Сербии поборются 19 политических сил и коалиций. Согласно прогнозам, преодолеть необходимый барьер и разделить между собой 250 мандатов в однопалатном парламенте могут около половины из них.

В соответствии с законодательством Сербии глава государства будет избран на пятилетний срок, а депутаты скупщины — на четыре года.

Помимо парламентских и президентских выборов, местные выборы пройдут также в 11 муниципалитетах и двух городах, в том числе в столице страны Белграде.

Голосование впервые не будет проходить на территории автономного края Косово и Метохия. Желающим принять участие в голосовании косовским сербам потребуется совершить для этого поездку в центральную часть страны.

В общей сложности более восьми тысяч избирательных участков будут открыты с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 08:00 до 21:00 мск).

Результаты голосования должны быть объявлены Республиканской избирательной комиссией в течение четырёх суток с момента закрытия участков, то есть до вечера четверга, 7 апреля.