Вена, 3 апреля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил о важности решения нового конфликта Азербайджана и Армении путём переговоров. Об этом говорится в заявлении обнародованном на сайте ОБСЕ по итогам его визита по странам Закавказья.

(сс) Vargunn Збигнев Рау

«Мы призываем и Армению, и Азербайджан добросовестно проводить переговоры, чтобы прийти к всеобъемлющему урегулированию всех нерешённых вопросов», — говорится в заявлении.

Рау отметил, что Варшава поддержит все инициативы, которые помогут снизить напряжённость в регионе. Он также призвал стороны освободить оставшихся пленных, начать обмен информацией о пропавших без вести, а также содействовать разминированию и охране исторических и культурных объектов.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ сообщили, что Азербайджан отвёл войска, но Степанакерт заявил, что азербайджанские подразделения село освободили, а часть горы Караглух продолжают удерживать.