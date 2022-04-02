Стамбул, Турция, 3 апреля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В бывшем соборе Святой Софии, который по решению президента Турции Реджепа Эрдогана, сделали мечетью, 2 апреля впервые за 88 лет совершили специальную молитву, совершаемую в священный для мусульман месяц Рамазан — таравих-намаз. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

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Сообщается, что мусульмане отметили начало Рамазана. В связи с этим перед верующими в Турции выступил глава Управления по делам религии республики Али Эрбаш.

Напомним, бывший собор Святой Софии в Стамбуле по решению правительства от 1934 года был объявлен музеем. В июле 2020 года Эрдоган распорядился присвоить храму статус мечети и открыть её для поклонения.