Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 апреля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в результате сильных ливней в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на службу гражданской обороны штата.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что ещё пять человек в настоящее время числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция в районе ЧП продолжается.

Напомним, проливные дожди в регионе начались в четверг, 31 марта, и привели к наводнениям и сходам оползней.