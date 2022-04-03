Сургут, Югра, , 02:30 — REGNUM В Сургуте проводили в последний путь награждённого посмертно орденом Мужества военнослужащего Михаила Волкова, погибшего при выполнении воинского долга во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Михаил Волков Пресс-служба думы Сургута

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Михаил Волков родился 20 ноября 1999 года в Сургуте, учился в школе № 19. После её успешного окончания обучался в Тюменском индустриальном университете по направлению «Нефтегазовое дело». В 2021 году он был призван для прохождения воинской обязанности в ряды Вооруженных сил РФ, в 2022 году принял решение служить по контракту в составе 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

В Сургуте у Михаила Волкова остались родители и сестра. Депутаты гордумы выражают соболезнования родным погибшего воина, говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Югра простилась с погибшим на Украине воином-контрактником Игорем Василенко из Нижневартовска и офицером-десантником Андреем Шамко из Нефтеюганска.

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