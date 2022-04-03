Батуми, Грузия, , 02:14 — REGNUM На промежуточных выборах депутата городского собрания (сакребуло) Батуми, согласно предварительным данным, побеждает кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Рамаз Джинчарадзе. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Грузии.

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По информации ЦИК, Джинчарадзе набирает 69%, а его основной конкурент, кандидат от партии «Единое национальное движение» Мате Путкарадзе — 31%. Сообщается, что явка на выборах составила 51,3%, существенных нарушений не выявили.

Все 14 избирательных участков в Батуми оснастили электронными урнами для голосования. По этой причине предварительные итоги были получены сразу после завершения выборов.

Напомним, промежуточные выборы в Батуми прошли 2 апреля. Их проведение потребовалось из-за того, что избранный ранее депутат от партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе скончался.

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