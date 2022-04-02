Ереван, 3 апреля, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Газоснабжение Нагорного Карабаха и ряда населённых пунктов Сюникской области Армении было нарушено 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Газпром Армения».

Harald Hoyer Газопровод

Сообщается, что подачу газа перекрыли из-за аварии на газопроводе на участке Капан — Каджаран. Во время дорожно-строительных работ была повреждена труба.

По данным пресс-службы, начаты работы по устранению аварии. Сроки возобновления газоснабжения неизвестны.

Напомним, газоснабжение в Нагорном Карабахе было нарушено 8 марта из-за аварии на участке, который проходит по территории, подконтрольной Азербайджану. Из-за проволочек Баку аварию устранили только 18 марта, но 19 марта газоснабжения снова не стало. Степанакерт обвинял Баку в установке вентиля. Возобновили газоснабжение только к 29 марта.