Пыть-Ях, Югра, , 01:48 — REGNUM В Югре предпринимательница подозревается в мошенничестве при реализации программы содействия занятости населения. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия, в 2020 и в 2021 годах директор клининговой фирмы из Пыть-Яха неоднократно принимала на работу свою знакомую через центр занятости населения, хотя та была трудоустроена в другом предприятии. При этом предпринимательница незаконно получила компенсацию за трудоустройство якобы безработной в рамках государственной программы ХМАО «Содействие занятости населения» в размере более 30 тысяч рублей.

В отношении директора клининговой фирмы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске семеро граждан задержаны по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

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