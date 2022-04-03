Сухум, , 01:48 — REGNUM Туристический поезд «Сочи» из Краснодарского края в Гагру возобновит работу с 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Абхазская железная дорога».

Гагра. Абхазия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сообщается, что из Туапсе поезд начнёт выходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:30. В Гагру он должен прибывать в 11:35. Обратно состав будет выезжать средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50. В Туапсе по расписанию прибытие на следующие сутки в 00:35.

В пресс-службе отметили, что вагоны будут оформлены в стиле советской эпохи.

Напомним, туристический поезд из Кубани в Абхазию запустили в 2021 году. Он делает остановки на курортах российских и абхазских курортах.