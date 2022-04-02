Нижневартовск, Югра, 3 апреля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. В Югре жителю Нижневартовска назначено наказание в виде лишения свободы за нападение на журналиста. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Камера

Установлено, что днём 14 февраля 2020 года 42-летний обвиняемый, занимавший руководящую должность в турагентстве «Навигатор», в своём офисе из неприязни напал на телеоператора канала «Мегаполис». А именно, обхватил рукой шею оператора, извлёк из его техники карту памяти с отснятым материалом и уничтожил. Отмечается, что телеоператор работал по заданию редакции.

Суд признал вартовчанина виновным по ч.3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»). С учётом непогашенной судимости за ранее совершенное преступление против собственности, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года десять месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 1 978 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.