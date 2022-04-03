3 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:44 — REGNUM Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «как можно скорее» организовать в Турции их встречу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Эрдоган только ждёт, как бы снова воткнуть нож в спину Путину», — уверен Владимир К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Эрдоган не ищет мира между Россией и Украиной, он пытается добыть для себя выгоду из горя обоих народов.

«Голубь мира, блин. По-тихому оружие бандеровцам поставляет, но и не забывает стороны к миру призывать. Восток — дело тонкое», — отметил Эдуард Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Эрдоган делает вид, будто бы он главный друг России на международной арене, но это далеко не так.

«Вот который раз уже мы готовы наступить на те же грабли. Сколько можно повторять — турки нам не друзья! Свой ятаган воткнут в спину при первой же возможности! Как можно вообще проводить переговоры в этой стране? Она ни фига не нейтральная!» — указывает Мартин П.

Реджеп Тайип Эрдоган на российско-украинских переговорах в Стамбуле Президентство Турецкой Республики

Часть людей не считает целесообразным российскому президенту садиться за стол переговоров с главарём неонацистского государства.

«Зачем только? Вот сядет Путин напротив Зеленского, и что? Самый выдающийся политик современности и просто клоун, озлобленный и жалкий. Зеленский даже рот свой открыть без указки не может, будет бегать, звонить Байдену — советоваться», — предрекает Patrick A.

«Какой в этом смысл? Зачем Путину встречаться с наркоманом, который очень плохо играет роль президента? К чему это в итоге приведёт?» — задаётся вопросом Иван И.

Ряд пользователей указывает на то, что переговоры всё-таки могут внести существенную лепту в ситуацию на территории Украины.

«Смысл в переговорах простой. Чтобы не стреляли и не гибли ни в чём не повинные гражданские. И чтобы военные поехали по местам постоянной дислокации и не умирали под пулями. С обеих сторон», — написал Тимур З.

Нашлись и те, кто отмечают, что переговоры с неонацистами неминуемо вызывают вопросы у российских граждан, которые увидели, какие зверства устраивают бандеровские преступники с разрешения руководства Украины.

«Каждый раз переговоры с украинской стороной сопровождаются кровавыми обстрелами мирных граждан. Может быть, уже хватит?» — задаётся вопросом Марина Ш.

«Переговоры с каждым разом только закапывают Россию в информационном плане. Эти тёрки никоим образом не помогают фронту! Только мешают, вносят раздрай в общество!» — отметил Максим П.

«Переговоры, встречи, чаепития с врагом — бесполезная трата времени. Назад пути нет. Пацаны жизнь свою отдают, чтобы гадину фашистскую навсегда в истории оставить. Дожимать надо до конца! Потом уже, через время, буду разного рода встречи и переговоры», — пишет Алексей Д.

Напомним, 1 апреля агентство Anadolu опубликовало материал, согласно которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «как можно скорее» организовать в Турции их встречу.