Москва, , 00:59 — REGNUM Около 50 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла в ночь на воскресенье, 3 апреля, на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 11 рейсов и ещё четыре рейса задержано, в «Домодедово» отменено девять рейсов и пять рейсов задержано, во «Внуково» отменено пять рейсов и 13 рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

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