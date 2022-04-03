Кишинёв, , 00:53 — REGNUM Жителям Молдавии не стоит опасаться нехватки основных видов продуктов питания из-за нарушения поставок с Украины. Об этом на телеканале TVC21 сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Виорел Герчу.

Пшеница

«У нас достаточно ресурсов, чтобы держать ситуацию под контролем. Республика Молдова является экспортером агропродовольственной продукции», — сказал министр.

Он отметил, что пшеницы в стране достаточно, а её экспорт с 1 марта приостановлен. Экспорт кукурузы разрешён, так как её собрали в три раза больше, чем потребляют жители республики, а фермерам нужно получить прибыль.

Герчу также заявил, что власти следят за тем, сколько в стране наиболее важных продуктов. Он пообещал, что жители Молдавии будут обеспечены всем необходимым.

Стоит отметить, что в Молдавии ожидается срыв посевной кампании в текущем году. Фермеры не приобрели подорожавшие удобрения, ожидая снижения цен, но они, наоборот выросли. В правительстве аграриям предложили направить заявки на компенсацию дополнительных расходов до 1 апреля, но выплатить их обещают только осенью.

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