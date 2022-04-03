Сургут, Югра, , 00:52 — REGNUM В Сургуте собираются расторгнуть договор с подрядчиком, который достраивал дом №2 в проблемном жилищном комплексе «Уютный». Об этом сообщают «Новости Югры».

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Причиной разрыва договорных отношений стало, по словам директора департамента строительства Югры Кирилла Мыскина, стало отставание от графика возведения здания многоэтажного дома. На объект уже есть потенциальные подрядчики.

Отмечается, что на сегодня в Сургуте девять проблемных долгостроев. По каждому из них приняты решения, чтобы до конца 2023 года защитить права всех пострадавших участников долевого строительства на территории Югры. К примеру, второй дом ЖК «Ривер Хаус» и третий дом ЖК «Любимый» в Сургуте достраивает инвестор ООО «СЗ «Столица».

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