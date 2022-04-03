Москва, , 00:47 — REGNUM Мужчина погиб во время концерта исполнителя Сергея Трофимова (Трофим) в Центральном академическом театре Российской армии в Москве. Об этом 3 апреля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Траур

По предварительной информации, мужчина пытался подняться на сцену, но неудачно упал и ударился головой о ступеньки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Кроме того, пострадали две женщины, которых погибший задел при падении. Пострадавшие госпитализированы.

Директор театра Иван Чурсин уточнил, что концерт не имеет отношения к театру, организаторы арендовали помещение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели актёра во время спектакля в Большом театре.

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