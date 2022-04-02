Москва, 3 апреля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме в связи со снегопадом, обрушившимся на столицу в субботу, 2 апреля. Уборка улиц ведётся в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

«С начала снегопада средний прирост свежевыпавшего снега составил 10 сантиметров. Снегопад продолжится всю ночь и днем в воскресенье — прирост снега в отдельных районах города может составить ещё до 13 сантиметров», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он добавил, что в уборке города от снега круглосуточно задействовано порядка 10 тысяч единиц специальной техники.

Сообщается, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, э️нергетиками подготовлено необходимое количество резервных генераторов. Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

В Комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что из-за колебаний температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями в городе возможно образование гололедицы. При этом осадки сопровождаются порывами ветра до 15 метров в секунду.