Донецк, , 00:24 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 2 апреля прибыл в Донецк, где встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает агентство «Рес».

Анатолий Бибилов и Денис Пушилин на открытии памятника герою ДНР, командиру легендарного батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву в Донецке Cominf.org

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По данным журналистов Пушилин поблагодарил югоосетинский народ за значимую помощь жителям Донбасса, в том числе вклад добровольцев, прибывших на защиту. Он также отметил, что Южная Осетия первой признала суверенитет Донецкой Народной Республики. Также Цхинвал способствовал экономическому развитию ДНР.

«Но нас связывает нечто большее, нежели экономические модели, нас связывают действительно братские отношения, нас связывает с Анатолием Ильичом настоящая искренняя дружба», — сказал Пушилин.

Бибилов отметил, что он всегда рад посещать ДНР. Он также выразил уверенность, что Донбасс будет освобождён так как президент России Владимир Путин поставил это одной из целей спецоперации.

«Ситуация, сложившаяся в связи с действиями, которые проводит украинское руководство, поддерживающее фашизм, — это страшная история не только для Донбасса, это страшная история для самой Украины», — сказал югоосетинский лидер.

Напомним, Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году.