Бразилиа, , 00:20 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в Бразилии. Об этом 2 апреля сообщает новостной портал G1.

Ливень Newdesignfile.com

Сильные дожди начались в Бразилии 31 марта, в бразильском штате Рио-де-Жанейро, и привели к оползням и наводнениям.

Среди погибших — мать и шестеро детей в муниципалитете Парати, пять человек, в том числе трое детей, погибли в соседнем муниципалитете Ангра-дус-Рейс и один человек погиб в муниципалитете Мескит. Шесть человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в Ангра-дус-Рейс, спасатели продолжают здесь поисково-спасательную операцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 204 погибших в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в бразильском городе Петрополисе. Здесь за шесть часов 15 февраля выпало выпало 260 мм осадков, что превышает месячную норму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии число жертв паводка и оползней превысило 200 человек