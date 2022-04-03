Тбилиси, , 00:10 — REGNUM В двух избирательных округах Грузии 2 апреля завершились промежуточные выборы депутатов. Об этом сообщила на брифинге спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.

Выборы Rama

В округе №12, который включает в себя Рустави и Гардабани, выбирали мажоритарного депутата в парламент республики, а Батумском округе избирали депутата в городское собрание (сакребуло) Батуми. Явка в Батуми составила 51,3%, а в Рустави и Гардабани — 29%.

«Процесс протекал таким образом, что ни на одном из избирательных участков не было перебоев голосования», — сказала Иоселиани.

Она сообщила, что в ЦИК поступило 29 жалоб на ход голосования в Батумском округе, а в округе № 12 жалоб не было. Поступившие замечания рассмотрят в течении четырёх дней.

Стоит отметить, что промежуточные выборы в округе №12 потребовались, так как депутат от этого округа Нино Лацабидзе стала мэром Рустави. В Батуми выбирали нового члена сакребуло из-за того, что избранный ранее депутат от партии «Единое национальное движение» Нугзар Путкарадзе скончался.