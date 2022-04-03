Санкт-Петербург, , 00:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава СКР Александр Бастрыкин посетил раненых бойцов в ВМА им. Кирова Sledcom.ru

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Как рассказали в пресс-службе СКР, Бастрыкин наградил проходящих лечение военнослужащих ведомственными медалями «Доблесть и отвага», подчеркнув, что они — настоящие герои своей страны, защитившие мирных жителей Донбасса.

«Мы проводим расследование преступлений, которые совершают националисты на Украине и в Донбассе. Все виновные в совершении военных преступлений и против мира и безопасности человечества будут привлечены к уголовной ответственности», — пообещал раненым военным Александр Бастрыкин и пожелал им скорейшего выздоровления.

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Кроме того, председатель Следственного комитета России поблагодарил врачей ВМА им. С.М. Кирова за квалифицированную медицинскую помощь раненым военнослужащим, и важную экспертную помощь, которую медработники оказывают при расследовании уголовных дел. Бастрыкин вручил медаль «За содействие» начальнику академии Евгению Крюкову. Ряд сотрудников академии отмечен благодарностями председателя СКР.